ИИ помог расшифровать анализы 20 тысячам подмосковных пациентов
Подмосковные пациенты могут воспользоваться модулем анализа результатов лабораторных исследований. Это сервис на основе искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Сервис позволяет не только получить расшифровку анализов, но и персональные рекомендации по выявленным отклонениям.
«С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов и понять, на какие риски для здоровья обратить внимание. Мы запустили сервис в феврале. За это время свои лабораторные анализы интерпретировали более 20 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как подчеркнули в министерстве, такая расшифровка носит рекомендательный характер и не исключает приёма лечащего врача.
Воспользоваться сервисом можно в приложении «Добродел Здоровье». Для этого нужно зайти во вкладку с результатами лабораторных исследований, и система автоматически их проанализирует.
Бесплатно скачать «Добродел Здоровье» можно в магазинах приложений своего цифрового устройства.