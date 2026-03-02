ИИ помог расшифровать анализы 20 тысячам подмосковных пациентов

02 марта 2026, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные пациенты могут воспользоваться модулем анализа результатов лабораторных исследований. Это сервис на основе искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





Сервис позволяет не только получить расшифровку анализов, но и персональные рекомендации по выявленным отклонениям.

«С помощью искусственного интеллекта пациент может получить быстро доступную расшифровку анализов и понять, на какие риски для здоровья обратить внимание. Мы запустили сервис в феврале. За это время свои лабораторные анализы интерпретировали более 20 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.