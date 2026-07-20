Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по выходу на рынок Эфиопии
Вебинар «Час с торговым представителем Российской Федерации в Республике Эфиопия» проведут для бизнесменов Московской области в четверг, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Мероприятия организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
«Спикером будет российский торгпред в Эфиопии Ярослав Тарасюк. Он сделает обзор текущей экономической ситуации, расскажет о ключевых направлениях торговли и перспективных нишах для российского бизнеса, а также предупредит об основных рисках», — говорится в сообщении.Регистрация на вебинар открыта по ссылке.
Онлайн-семинар станет подготовкой к реверсной бизнес‑миссии, на которой проведут личные встречи с представителями Эфиопии и другими участниками внешнеэкономической деятельности. Офлайновое мероприятие состоится 30 июля в Одинцове.