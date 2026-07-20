В Подмосковье за пять лет на работу в сельскую местность привлекли свыше 1200 медиков

20 июля 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области по программе «Земский доктор/фельдшер» за пять лет, с 2021 по 2025 годы, привлекли на работу в сельскую местность более 1200 медиков. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





В этом году планируется привлечь ещё свыше 220 человек.

«Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют по инициативе единороссов и являются одним из главных механизмов привлечения медработников в отдалённые районы. Когда врач переезжает на работу в село, он получает подъёмные до полутора миллионов рублей. В Подмосковье в дополнение к федеральным действуют и областные меры поддержки, в том числе в городах. Это «социальная ипотека», компенсация аренды жилья, бесплатные земельные участки», – сказал Брынцалов.