В Подмосковье за пять лет на работу в сельскую местность привлекли свыше 1200 медиков
В Московской области по программе «Земский доктор/фельдшер» за пять лет, с 2021 по 2025 годы, привлекли на работу в сельскую местность более 1200 медиков. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В этом году планируется привлечь ещё свыше 220 человек.
«Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют по инициативе единороссов и являются одним из главных механизмов привлечения медработников в отдалённые районы. Когда врач переезжает на работу в село, он получает подъёмные до полутора миллионов рублей. В Подмосковье в дополнение к федеральным действуют и областные меры поддержки, в том числе в городах. Это «социальная ипотека», компенсация аренды жилья, бесплатные земельные участки», – сказал Брынцалов.Он добавил, что муниципалитеты устанавливают дополнительные меры поддержки медиков. Например, в Балашихе с 2023 году введена единовременная выплата при трудоустройстве медиков поликлинического звена в размере 200 тысяч рублей.
Врачам-участникам программы «Земский доктор/Земский фельдшер» выплачивают средства в размере от миллиона до 1,5 млн рублей; среднему медперсоналу – от 500 000 до 750 000 рублей. Размер выплаты зависит от удалённости населённого пункта.
Чтобы стать участником программы «Земский доктор/Земский фельдшер, нужно обратиться в кадровую службу своей медицинской организации.