Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил ход строительства детсада в Балашихе

20 июля 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Детский сад на 255 мест строят в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Ход работ проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Брынцалов отметил, что всего в этом году в Подмосковье планируют открыть 26 новых детсадов.





«Запланировано открытие 26-ти детских садов. Из областного бюджета на строительство выделили более двух с половиной миллиардов рублей. При этом значительная часть дошкольных учреждений строится и за счёт инвесторов. И здесь крайне важно наше взаимодействие с застройщиками: мы обеспечиваем необходимые условия, а они — возводят объекты качественно и в срок. Балашиха — яркий пример такого эффективного партнёрства», — сказал спикер Мособлдумы.