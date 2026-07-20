Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил ход строительства детсада в Балашихе
Детский сад на 255 мест строят в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Ход работ проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Брынцалов отметил, что всего в этом году в Подмосковье планируют открыть 26 новых детсадов.
«Запланировано открытие 26-ти детских садов. Из областного бюджета на строительство выделили более двух с половиной миллиардов рублей. При этом значительная часть дошкольных учреждений строится и за счёт инвесторов. И здесь крайне важно наше взаимодействие с застройщиками: мы обеспечиваем необходимые условия, а они — возводят объекты качественно и в срок. Балашиха — яркий пример такого эффективного партнёрства», — сказал спикер Мособлдумы.В настоящее время строительная готовность детсада в микрорайоне Авиаторов составляет более 70%. В трёхэтажном здании площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров разместят 11 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок и медпункт.
Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в 2027 году.