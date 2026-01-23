Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по земельным участкам
Бесплатный вебинар на тему: «Разработка проекта межевания территории как мера защиты интересов собственника нежилого объекта капитального строительства» проведут для предпринимателей Московской области 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Мероприятие организуют по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья при участии областного Комитета по архитектуре и градостроительству.
«Участникам вебинара разъяснят все аспекты правового регулирования, связанного с подготовкой проекта межевания территории. В частности, как принимается решение о разработке такого проекта, как его утверждают и какие ключевые вопросы потребуется урегулировать в ходе его разработки», — говорится в сообщении.Слушателям также расскажут про процедуру установления вида разрешённого землепользования.
Вебинар будет проходить на площадке TrueConf. Он начнётся в 11 утра. Регистрация открыта по ссылке.