Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по земельным участкам

23 января 2026, 11:45

оригинал Фото: istockphoto.com/Funtap

Бесплатный вебинар на тему: «Разработка проекта межевания территории как мера защиты интересов собственника нежилого объекта капитального строительства» проведут для предпринимателей Московской области 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.





Мероприятие организуют по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья при участии областного Комитета по архитектуре и градостроительству.





«Участникам вебинара разъяснят все аспекты правового регулирования, связанного с подготовкой проекта межевания территории. В частности, как принимается решение о разработке такого проекта, как его утверждают и какие ключевые вопросы потребуется урегулировать в ходе его разработки», — говорится в сообщении.