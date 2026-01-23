В восьми округах Подмосковья проведут встречи с газовым участковым
13 собраний с газовым участковым проведут для жильцов многоквартирных домов в период с 26 по 30 января в восьми округах юго-восточного Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мосолгаза.
Мероприятия состоятся в округах Раменский, Коломна, Котельники, Люберцы, Жуковский, Луховицы, Бронницы и Егорьевск.
«На встречах газовые участковые расскажут о техническом обслуживании газового оборудования и ответят на вопросы», — говорится в сообщении.Ежемесячный график таких встреч публикуется на сайте Мособлгаза. Кроме того, информацию о них размещают на доске объявлений на подъездах.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в десять населённых пунктов Восточного Подмосковья проведут газ. Работы выполняют по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».