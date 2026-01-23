В восьми округах Подмосковья проведут встречи с газовым участковым

23 января 2026, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

13 собраний с газовым участковым проведут для жильцов многоквартирных домов в период с 26 по 30 января в восьми округах юго-восточного Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мосолгаза.





Мероприятия состоятся в округах Раменский, Коломна, Котельники, Люберцы, Жуковский, Луховицы, Бронницы и Егорьевск.





«На встречах газовые участковые расскажут о техническом обслуживании газового оборудования и ответят на вопросы», — говорится в сообщении.