В Дубне запустят производство медицинских игл
Новое предприятие по выпуску одноразовых медицинских изделий запустит на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «В-Млаб». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
В проект планируется инвестировать более 200 миллионов рублей.
«На предприятии планируется делать востребованные лабораториями иглы-бабочки, двусторонние иглы и инфузионные системы. Благодаря реализации этого проекта в округе появится ещё 90 рабочих мест», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Предприятие оснастят высокопроизводительным автоматизированным оборудованием и обеспечат соблюдение стандартов качества и стерильности.