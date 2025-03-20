Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по экспорту в Индию

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Подмосковные предприниматели смогут стать участниками бесплатного вебинара для экспортёров «Час с торговым представителем России в Республике Индия». Онлайн-мероприятие состоится в 25 марта, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие предназначено для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать о возможностях выхода на рынок Индии, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства», – пояснили в ведомстве.Спикером вебинара выступит торговый представитель России в Индии Александр Рыбас. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса, вызовах и рисках и о поддержке государства. Вебинар пройдёт с 11 до 12 часов. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке.
Регистрация открыта до 10:00 25 марта. Ссылка на вебинар придёт на почту.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.
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Лора Луганская