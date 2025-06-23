Для ребят из детского лагеря «Литвиново» провели правовой квест
Квест, посвящённый правам человека, организовала в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Очень важно, чтобы дети понимали свои права и свои обязанности, поэтому уже по традиции каждое лето мы проводим правовой квест. Мы посетили площадки квеста, в этом году их 20, и наблюдали за тем, как ребята проходят станции. Были и логические задачи и спортивные фрагменты. Детям это интересно», — отметила Ирина Фаевская.Она также отметила, что в «Литвиново» отдыхают дети участников СВО. К каждому ребёнку в лагере относятся с заботой и вниманием.
Помощь с проведением правового квеста оказали члены Молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области.