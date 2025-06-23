В Красноармейске провели акцию в честь легендарной «Катюши»

23 июня 2025, 17:46

Видео: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Красноармейске состоялась масштабная акция «Свеча памяти. Боевая машина Победы». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





В год 80-летия Великой Победы и в честь Года защитника Отечества решили отметить вклад легендарной БМ-13 - боевой машины «Катюша» в успехи на фронтах. Активисты и жители округа выставили 22 тыс. свечей в виде машины.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



«Именно Красноармейске в июне 1941 года, за несколько дней до начала войны, в присутствии начальника Генштаба Красной Армии Георгия Жукова прошли показательные стрельбы с участием танков Т-34 и боевой машины БМ-13, известной как «Катюша». Боевым расчётом руководила Антонина Чувашова. Новое оружие произвело огромное впечатление на присутствующих. Тут же, на огневой позиции, руководство предложило принять на вооружение эту первую отечественную реактивную систему залпового огня. Вскоре было развёрнуто её серийное производство», – рассказали в пресс-службе.