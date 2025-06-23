Студентка из Дмитрова получила приз на международном конкурсе о семье

23 июня 2025, 16:47

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Студентка Дмитровского техникума Елизавета Новикова стала призёром очного этапа Международного конкурса рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны», сообщает Министерство образования Московской области.