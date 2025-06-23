Студентка из Дмитрова получила приз на международном конкурсе о семье
Студентка Дмитровского техникума Елизавета Новикова стала призёром очного этапа Международного конкурса рассказов о семье «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны», сообщает Министерство образования Московской области.
Финал конкурса прошёл в Калининграде и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники представили авторские работы, посвящённые истории своих семей и памяти о жертвах нацистского геноцида на территории СССР.
В рамках финала для конкурсантов организовали мастер-классы по развитию публичных выступлений, креативного мышления и проектной деятельности. Участники пообщались с экспертами и получили рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих проектов.
Кроме конкурсной программы, финалисты посетили исторические и культурные достопримечательности Калининграда.
В Дмитровском техникуме подчеркнули, что гордятся достижением Елизаветы и считают её участие в конкурсе важным этапом профессионального и личностного развития.
Читайте также: