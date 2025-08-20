В Подольске приступили к благоустройству сквера на площади Ленина
Работы по благоустройству сквера на площади Ленина начались в Подольске, на объекте уже установлено ограждение, а на деревья надели защиту из фанеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На время работ ограничена парковка машин на улице Кирова у остановки «Площадь Ленина». Для пешеходов проход к остановкам остался.
«В рамках благоустройства в сквере установят входную группу и фонтан, заменят наружное освещение и плиточное покрытие, поставят новые лавочки и урны, установят качели и теневые навесы», — говорится в сообщении.Кроме того, на участке площадью около 31 тыс. квадратных метров планируют провести дополнительное озеленение.
Завершить благоустройство планируется в августе 2026 года.