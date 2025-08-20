На Дементьевском кладбище по просьбам жителей проложили новую дорогу
В Раменском муниципальном округе завершили строительство дороги на Дементьевском кладбище. Работы были начаты по многочисленным обращениям жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Результаты работ по благоустройству Дементьевского кладбища проверил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Строительство велось в рамках программы по содержанию и благоустройству территорий по просьбам жителей. Строители уложили 1,3 м дороги из асфальтовой крошки. На самых сложных участках для надёжности покрытия использовали бетонные плиты. Помимо этого, для удобства посетителей на кладбище обустроили две парковочные площадки и две контейнерные площадки для сбора мусора», – рассказали в администрации.Особое внимание уделили сектору воинских захоронений. Там создали асфальтированную площадку для церемоний с почётным караулом. Это позволит проводить мероприятия памяти защитников Отечества.