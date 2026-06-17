Для с/х бизнеса Подмосковья проведут вебинары по выходу на зарубежные рынки
Вебинары выходу на рынки Индии, Азербайджана, Беларуси и Турции проведут для предпринимателей Московской области в сфере агропромышленного комплекса специалисты Российского экспортного центра. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Участникам вебинаров объяснят специфику работы с разными зарубежными партнёрами, включая поиск контрагентов, организацию логистики и пр.
«18 июня состоится вебинар «Поиск и верификация потенциальных партнеров в Индии». 19 июня состоится онлайн-встреча с экспертами на тему «Азербайджан: логистика и платежи без рисков». На 22 июня назначен вебинар о Беларуси, в 23 июня — о Турции», — говорится в сообщении.Слушатели вебинаров смогут получить не только общую информацию, но и индивидуальные рекомендации и ответы на вопросы.