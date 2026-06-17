Капремонт детского сада в Старой Купавне выполнили более чем на 60%

17 июня 2026, 16:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение Центра образования №25, расположенное на улице Чапаева в городе Старая Купавна Богородского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Площадь здания составляет около 1 900 квадратных метров. Сейчас там ремонтируют фасад и кровлю, занимаются отделкой помещений, а также монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения», — говорится в сообщении.