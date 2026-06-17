Капремонт детского сада в Старой Купавне выполнили более чем на 60%
Дошкольное отделение Центра образования №25, расположенное на улице Чапаева в городе Старая Купавна Богородского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Площадь здания составляет около 1 900 квадратных метров. Сейчас там ремонтируют фасад и кровлю, занимаются отделкой помещений, а также монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения», — говорится в сообщении.В результате капремонта детский сад полностью обновят снаружи и изнутри, а также благоустроят прилегающую территорию. Завершить все работы должны в текущем году.