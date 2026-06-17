Легенды футбола сыграли с военнослужащими дивизии им. Дзержинского в Балашихе
Команда легенд российского футбола сыграла в Балашихе с военнослужащими Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» в этом году была посвящена годовщине со дня основания легендарного воинского соединения. Традиционный матч стал главным событием спортивного праздника, объединившего жителей округа, семьи военнослужащих и ветеранов СВО.
Перед началом игры для гостей организовали футбольные мастер-классы и различные активности. Особое внимание уделили детям из семей военнослужащих. Звёзды отечественного футбола провели для них открытую тренировку, поделились секретами мастерства и сыграли товарищеский матч.
«Проект «Выходи во двор» реализуется уже пятый сезон и каждый год обязательно приходит в Балашиху. Сегодня к команде дивизии присоединились ребята из Ассоциации ветеранов СВО Балашихи. Команду сформировали совсем недавно. Она тренируется на стадионе «Метеор», и для игроков матч с легендами футбола станет по-настоящему памятным событием», – сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Никита Тарасевич.
В составе команды «Легенды футбола» на поле вышли Александр Ширко, Василий Иванов, Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Тарасов и Дмитрий Хлестов. Комментировали встречу спортивные журналисты Олег Жолобов и Виктор Гусев.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва при регионального поддержке. Задача – сделать спорт доступным для жителей региона, популяризировать здоровый образ жизни и создать условия для общения молодёжи с выдающимися спортсменами