Легенды футбола сыграли с военнослужащими дивизии им. Дзержинского в Балашихе

17 июня 2026, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Команда легенд российского футбола сыграла в Балашихе с военнослужащими Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» в этом году была посвящена годовщине со дня основания легендарного воинского соединения. Традиционный матч стал главным событием спортивного праздника, объединившего жителей округа, семьи военнослужащих и ветеранов СВО.



Перед началом игры для гостей организовали футбольные мастер-классы и различные активности. Особое внимание уделили детям из семей военнослужащих. Звёзды отечественного футбола провели для них открытую тренировку, поделились секретами мастерства и сыграли товарищеский матч.

«Проект «Выходи во двор» реализуется уже пятый сезон и каждый год обязательно приходит в Балашиху. Сегодня к команде дивизии присоединились ребята из Ассоциации ветеранов СВО Балашихи. Команду сформировали совсем недавно. Она тренируется на стадионе «Метеор», и для игроков матч с легендами футбола станет по-настоящему памятным событием», – сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Никита Тарасевич.