В Люберцах благоустроят Парк культуры и отдыха и лесопарк «Лесная опушка»

26 февраля 2026, 17:28

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Люберцы продолжается благоустройство. В прошлом году там привели в порядок Наташинский парк и парк «Дружба», построили мост через озеро Чёрное. Об этом глава муниципалитета Владимир Волков рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.





По словам Волкова, в Дзержинском благоустроили лесопарк «Чемпион» и сквер имени Б.К. Громцева.

«Благоустройство лесопарка было проведено в кратчайшие сроки. Мы провели там уже 40 мероприятий вместе с новогодними праздниками и соревнованиями. «Чемпион» посетили порядка 15 000 человек. Сквер имени Громцева тоже прекрасно влился в городскую инфраструктуру. Теперь это очень интересное, любимое многими место отдыха. Мы там провели День города», – рассказал Волков.