В Люберцах благоустроят Парк культуры и отдыха и лесопарк «Лесная опушка»
В городском округе Люберцы продолжается благоустройство. В прошлом году там привели в порядок Наташинский парк и парк «Дружба», построили мост через озеро Чёрное. Об этом глава муниципалитета Владимир Волков рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
По словам Волкова, в Дзержинском благоустроили лесопарк «Чемпион» и сквер имени Б.К. Громцева.
«Благоустройство лесопарка было проведено в кратчайшие сроки. Мы провели там уже 40 мероприятий вместе с новогодними праздниками и соревнованиями. «Чемпион» посетили порядка 15 000 человек. Сквер имени Громцева тоже прекрасно влился в городскую инфраструктуру. Теперь это очень интересное, любимое многими место отдыха. Мы там провели День города», – рассказал Волков.В этом году в Люберцах планируют также благоустроить Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк «Лесная опушка», Летний парк в Малаховке, Кореневский карьер, а также Мемориал павшим в локальных конфликтах и сквер на улице Дружбы.