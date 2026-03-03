Для школьников и студентов Подмосковья провели урок по кибербезопасности
Занятие «Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет» провели в школах и колледжах Московской области в рамках «Разговоров о важном». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Урок включал просмотр видеоматериалов по теме, беседу и выполнение практических заданий.
«Ребятам рассказали, как важна кибергигиена, объяснили концепцию цифрового следа и предупредили о рисках, которые связаны с размещением информации в интернете», — говорится в сообщении.Педагоги также объяснили, что нарушение закона в онлайн-пространстве не остаётся анонимным и за него последует наказание. Кроме того, на занятии разобрали реальные случаи, когда подростки становились жертвами интернет-мошенников.