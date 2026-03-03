Строительство школы в люберецком ЖК «Егорово Парк» завершат в 2027 году
Четырёхэтажную школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Егорово Парк» на территории городского округа Люберцы. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Сейчас строители занимаются устройством наружной кладки. На первом и втором этажах эти работы выполнили полностью, на третьем этаже они продолжаются. В середине марта планируется приступить к обустройству фасада.
Общая площадь школы составляет более 17 тысяч квадратных метров. Там разместят универсальные классы, лаборатории и мастерские, актовый зал на 400 зрителей с костюмерной и гримуборными, два спортзала, библиотечно-информационный центр, медпункт и пищеблок с холодным и горячим цехами.«Сдать здание в эксплуатацию должны во втором квартале 2027 года», — говорится в сообщении.