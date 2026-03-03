На госпортале Подмосковья подключили услугу по онлайн-проверке смет

03 марта 2026, 09:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Thapana Onphalai

Новая услуга заработала на госпортале Московской области: теперь через него можно подать онлайн-заявку на проверку смет по текущим работам в сфере ремонта и благоустройства, на которые выделяются средства из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.





Преимущества новой опции разъяснила глава министерства Надежда Куртяник.





«Благодаря этой услуге подрядчики, реализующие проекты по благоустройству и ремонту с привлечением бюджетных средств, могут отправить сметную документацию на проверку в онлайн-режиме — без личных визитов в ведомства и бумажных документов», — сказала министр.