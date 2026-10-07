В Подмосковье подали более 19 тысяч онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ

07 октября 2026, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 19 тысяч заявлений на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и жилого помещения подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





На субсидию имеют право люди, зарегистрированные в Подмосковье, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи.





«Услуга по получению субсидии размещается в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Заявитель должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.