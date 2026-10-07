Строительство второго детсада в ЖК «Горки Парк» идёт с опережением графика
Второй детский сад на 350 воспитанников строят в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории Ленинского округа. Работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящее время на объекте занимаются устройством монолитного каркаса на уровне третьего этажа.
«На этой неделе начинаются кладочные работы на цокольном этаже. Кроме того, скоро рабочие приступят к обратной засыпке котлована», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, площадь трёхэтажного здания составляет 4 200 квадратных метров. Внутри обустроят помещения для 14 групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, музыкальный зал, физкультурный зал с тренерской комнатой и помещением для инвентаря, кабинеты логопеда и психолога, медпункт и пищеблок полного цикла.
Сдать детский сад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года.