Строительство второго детсада в ЖК «Горки Парк» идёт с опережением графика

07 октября 2026, 09:06

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Второй детский сад на 350 воспитанников строят в составе жилого комплекса «Горки Парк» на территории Ленинского округа. Работы ведутся с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В настоящее время на объекте занимаются устройством монолитного каркаса на уровне третьего этажа.





«На этой неделе начинаются кладочные работы на цокольном этаже. Кроме того, скоро рабочие приступят к обратной засыпке котлована», — отмечается в сообщении.