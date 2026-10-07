В футбольном «Кубке Воинской Славы» в Пушкине приняли участие семь команд
Традиционный футбольный турнир «Кубок Воинской Славы» состоялся в Пушкине. Мероприятие проводится при поддержке администрации городского округа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Турнир посвящён российским воинам разных лет, включая героев Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня защищает Родину.
«Участие в соревновании приняли команды Университет МВД им. В. Я. Кикотя, Мособлпожспаса, Росгвардии, МЧС России, УМВД «Пушкинское», а также сборные ветеранов МВД и окружной администрации», — говорится в сообщении.Победу на турнире одержали представители администрации. Второе место заняли футболисты из Университета МВД им. В.Я. Кикотя, а третье — спортсмены УМВД России «Пушкинское».