Производитель окон из Фрязина наращивает экспорт в Монголию

28 сентября 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба ГК «Пластика Окон»

Производитель оконных систем Melke из Фрязина за пять месяцев этого года удвоил объём экспорта в страны СНГ. Уже отгружено около 300 тонн продукции, сообщили пресс-службе Мининвеста основатель и владелец группы компаний Melke и «Пластика Окон» Владимир Петюшин.





Сейчас ГК обсуждает с иностранными коллегами перспективы расширения своего присутствия на рынке Монголии.



Производственную площадку в городе Фрязино посетил президент Центра развития производства стеклянных фасадов Монголии и окон Монх-Очир. Обсуждали возможные объёмы поставок оконного профиля в Монголию, обучение специалистов и обмен опытом.

«В Монголии уделяют большое внимание будущему поколению и экологичности продукции. Именно поэтому мы ищем решения, которые позволят отказаться от свинцовых стабилизаторов и повысить контроль над составом профиля», – пояснил Монх-Очир.

«Реализация этих направлений позволяет нам как российскому производителю расти и развиваться внутри нашего рынка и на международном уровне», – сказал Петюшин.