Производитель окон из Фрязина наращивает экспорт в Монголию
Производитель оконных систем Melke из Фрязина за пять месяцев этого года удвоил объём экспорта в страны СНГ. Уже отгружено около 300 тонн продукции, сообщили пресс-службе Мининвеста основатель и владелец группы компаний Melke и «Пластика Окон» Владимир Петюшин.
Сейчас ГК обсуждает с иностранными коллегами перспективы расширения своего присутствия на рынке Монголии.
Производственную площадку в городе Фрязино посетил президент Центра развития производства стеклянных фасадов Монголии и окон Монх-Очир. Обсуждали возможные объёмы поставок оконного профиля в Монголию, обучение специалистов и обмен опытом.
«В Монголии уделяют большое внимание будущему поколению и экологичности продукции. Именно поэтому мы ищем решения, которые позволят отказаться от свинцовых стабилизаторов и повысить контроль над составом профиля», – пояснил Монх-Очир.Melke не использует в производстве компоненты свинца. Кроме того, компания снижает экологический след за счёт применения для внутреннего слоя технологии экструзии.
Каждый день производственные мощности компании увеличиваются на 10%. Модернизируется оборудование для изготовления профиля, автоматизируются текущие процессы.
«Реализация этих направлений позволяет нам как российскому производителю расти и развиваться внутри нашего рынка и на международном уровне», – сказал Петюшин.Сегодня компания поставляет продукцию в Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Монголию. В 2024 году зарубежным партнёрам отгрузили 192 тонны оконного профиля, а в прошлом году объём экспорта по сравнению с предыдущим периодом увеличили в два раза.
Основные направления дальнейшего партнёрства подмосковной компании и контрагентов из Монголии – поставки ПВХ-профилей, продвижение экологичных решений, подготовка специалистов, а также совместная работа с местными производителями.