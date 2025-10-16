Достижения.рф

Каширским долголетам разъяснили преимущества скандинавской ходьбы

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Регулярные тренировки по скандинавской ходьбе проводят для участников каширского отделения проекта «Активное долголетие». Специалисты рассказали о главных плюсах таких занятий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Важнейшим результатом тренировок по скандинавской ходьбе является укрепление иммунитета.

«Прогулки на свежем воздухе помогают организму адаптироваться к различным погодным условиям, укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость к различным заболеваниям», — говорится в сообщении.
Тренировки также снижают уровень стресса, помогают бороться с депрессией и вызывают эмоциональный подъём.

Кроме того, изменения погоды делают занятия разнообразными, что помогает поддерживать интерес к ним. И если в хорошую погоду спортсмены любуются природой, то в плохую — тренируют силу воли и закаляются.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: +7-49669-28-147.
Лев Каштанов

