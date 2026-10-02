В Раменском вырастили «космические» помидоры
Томаты из семян, побывавших в космосе, вырастили в расположенной в Раменском округе лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Выращиванием «космических» овощей занимались под контролем специалистов школьники столичного региона в рамках проекта «В космос со своим помидором».
«Семена томатов сорта «Грошик» отправили на космический спутник «БИНОМ». Там они провели месяц, подвергаясь радиации, галактическому излучению. По возвращении их передали в школы», — рассказала специалист отдела химико-токсикологических исследований филиала ЦОК АПК Оксана Бобкова.Параллельно с космическими образцами ребята выращивали помидоры из обычных семян того же сорта — для сравнения показателей плодов. По итогам экспертизы помидоры, выращенные из побывавших за пределами Земли семян, оказались абсолютно безопасными: по всем показателям, включая содержание нитратов и пестицидов, они примерно совпали с томатами из контрольной группы.