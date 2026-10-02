В 12 округах Московской области восстановили дорожные знаки
Отсутствующие и повреждённые знаки восстановили и отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в 12 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте дорожные знаки привели в порядок на Батарейной улице в Лобне, на улице Андропова в Ступине, на Пролетарской улице в Серпухове, на улицах Гагарина и Мясищева в Жуковском, на Комсомольской улице в Ногинске, на Разинском шоссе в микрорайоне Никольско-Архангельский и на Леоновском шоссе в микрорайоне Кучино в Балашихе, на улице Астахова в Коломне и на улице Урицкого в Истре», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили рядом с СНТ «Темп» в Орехово-Зуевском округе, на Быковском шоссе в посёлке Малаховка под Люберцами, на Красноармейском шоссе у посёлка Нагорное Пушкинского округа, на Первомайской улице в селе Алабушево под Солнечногорском, на Зелёной улице в посёлке имени Воровского Богородского округа, на Шоссейной улице в селе Нижнее Хорошово под Коломной и в деревне Бужарово округа Истра.