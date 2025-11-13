Территорию ЖК «Берёзовая роща» в Кашире по итогам мониторинга ждёт обновление
В Кашире проверили содержание дворов и подъездов ЖК «Берёзовая роща». Плановый обход территории провёл руководитель муниципалитета Роман Пичугин, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Комиссия в составе заместителей главы, членов окружного Совета депутатов и профильных специалистов осмотрела территорию комплекса, детскую, спортивную и контейнерные площадки, подъезды, побеседовала с представителем управляющей компании и жителями. Оценивали состояние пешеходных дорожек, входных групп, содержание прилегающих территорий и подъездов. Оно было признано не соответствующим нормам.
Так, в неудовлетворительном состоянии находится тротуар у детской площадки. А многие подъезды домов нуждаются в ремонте. Комиссия обозначила и другие критические точки.
По указанию Пичугина на контейнерных площадках обустроят отсеки для крупногабаритных отходов, рассмотрят вопросы строительства дополнительных парковочных мест для жителей и ликвидации неузаконенных гаражей поблизости от комплекса.
