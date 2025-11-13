Территорию ЖК «Берёзовая роща» в Кашире по итогам мониторинга ждёт обновление

13 ноября 2025, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проверили содержание дворов и подъездов ЖК «Берёзовая роща». Плановый обход территории провёл руководитель муниципалитета Роман Пичугин, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.