Достижения.рф

В Дубне лечение варикоза вен проводят с помощью лазера по полису ОМС

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубненской городской больнице пациенты могут пройти лечение варикозного расширения вен нижних конечностей с применением лазерных технологий. В учреждении выполняют эндовенозную лазерную облитерацию — малоинвазивную процедуру, проводимую через небольшой прокол под контролем УЗИ, ​сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Хирург Баатр Очиров пояснил, что пациент сразу после вмешательства может идти по своим делам, госпитализация не требуется, а восстановление проходит быстро и без сильных болей.

Во время вмешательства в повреждённую вену вводится световод, по которому проходит лазерная энергия, «склеивая» сосуд. Процедура проходит без боли и видимых следов, а записаться на неё можно после консультации с участковым терапевтом.

С начала года специалисты выполнили около ста таких операций — все пациенты успешно восстановились. Консультации и лечение проводятся бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

​Глава города Максим Тихомиров отметил, что в Дубне стараются сделать медицину доступнее, внедряя современное оборудование и новые проекты, и многое из этого удается благодаря поддержке команды губернатора

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0