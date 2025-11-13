В Дубне лечение варикоза вен проводят с помощью лазера по полису ОМС

13 ноября 2025, 17:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубненской городской больнице пациенты могут пройти лечение варикозного расширения вен нижних конечностей с применением лазерных технологий. В учреждении выполняют эндовенозную лазерную облитерацию — малоинвазивную процедуру, проводимую через небольшой прокол под контролем УЗИ, ​сообщает пресс-служба администрации городского округа.