В Дубне лечение варикоза вен проводят с помощью лазера по полису ОМС
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В Дубненской городской больнице пациенты могут пройти лечение варикозного расширения вен нижних конечностей с применением лазерных технологий. В учреждении выполняют эндовенозную лазерную облитерацию — малоинвазивную процедуру, проводимую через небольшой прокол под контролем УЗИ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во время вмешательства в повреждённую вену вводится световод, по которому проходит лазерная энергия, «склеивая» сосуд. Процедура проходит без боли и видимых следов, а записаться на неё можно после консультации с участковым терапевтом.
С начала года специалисты выполнили около ста таких операций — все пациенты успешно восстановились. Консультации и лечение проводятся бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.
Глава города Максим Тихомиров отметил, что в Дубне стараются сделать медицину доступнее, внедряя современное оборудование и новые проекты, и многое из этого удается благодаря поддержке команды губернатора
