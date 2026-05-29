Для школьников Красноармейска провели занятие по безопасности на железной дороге

29 мая 2026, 15:51

Лекцию, посвящённую правилам безопасного поведения на железной дороге, прочитали для учеников 6-8 классов Центра образования № 1 города Красноармейск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Мероприятие состоялось в рамках месячника «Уступи дорогу поездам». В число организаторов вошли сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Федерального агентства железнодорожного транспорта и полицейские.





«Ребятам рассказали об основных причинах травмирования детей на объектах железнодорожной инфраструктуры и показали тематические фильмы», — говорится в сообщении.