Для школьников Красноармейска провели занятие по безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Лекцию, посвящённую правилам безопасного поведения на железной дороге, прочитали для учеников 6-8 классов Центра образования № 1 города Красноармейск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.



Мероприятие состоялось в рамках месячника «Уступи дорогу поездам». В число организаторов вошли сотрудники Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Федерального агентства железнодорожного транспорта и полицейские.

«Ребятам рассказали об основных причинах травмирования детей на объектах железнодорожной инфраструктуры и показали тематические фильмы», — говорится в сообщении.
Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних напомнила школьникам об ответственности за правонарушения.
Лев Каштанов

