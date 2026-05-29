Подмосковный атлет Сергей Бойцов сделает прыжок из стратосферы с высоты 11–12 км

29 мая 2026, 15:17

Фото из личного архива Сергея Бойцова

Спортсмен из Подмосковья Сергей Бойцов планирует прыжок из стратосферы. Ранее Сергей уже выполнял экстремальные трюки: прыгал с крыши «Лахта-Центра», делал гимнастическое «солнышко» на высоте 1,5 км без страховки и устраивал в небе боксёрский поединок.





В августе атлет попытается установить мировой рекорд — совершит парашютный прыжок из стратосферы с высоты 11–12 км. Текущее достижение (10 км) принадлежит полякам. Свой прыжок Бойцов приурочит к Всемирному фестивалю молодёжи в Екатеринбурге.



Команда уже проходит жёсткие тренировки: тестирование в барокамере, проверку в термокамере и отработку техники в аэродинамической трубе. На высоте организм столкнётся с разрежением воздуха и температурой до -55 °C.

«Сам прыжок потребует ювелирной точности. Раскрыть купол я планирую на высоте полутора-двух километров — это оптимальный запас на случай нештатных ситуаций и для безопасного выбора площадки приземления. Таким образом, около 10 километров мне предстоит преодолеть в свободном падении. Скорость полёта при этом будет огромной — от 300 до 400 км/ч», — рассказал Сергей.

«Что касается условий на высоте 11–12 километров, то там экипаж столкнется с экстремальными факторами. Из-за близости к солнцу нам потребуется серьезная защита лица и глаз от жесткой солнечной радиации. Сложнее всего придется парашютисту: если пилот защищен бортами корзины, то Сергею предстоит лететь сквозь ледяной воздух на огромной скорости. Это колоссальное испытание», — подчеркнул Меняйло.