На строительстве ж/д перехода в Королёве собрали первый блок пролёта
Разноуровневый пешеходный переход через железную дорогу строят у станции Подлипки-Дачные в Королёве. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время общая готовность объекта составляет 20%.
«Строители завершили укрупнительную сборку первого блока пролёта и начали собирать второй. Параллельно они продолжают разрабатывать котлован под опоры и переустраивать дождевую канализацию. На объекте заняты 23 человека, используются пять единиц техники», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Переход будет состоять из пролёта протяжённостью 61 метр, двух башен-сходов с лифтами и прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. У выходов обустроят пешеходные зоны.