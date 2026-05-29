В Богородском округе запустят производство металлических конструкций
Комплекс по производству металлоконструкций строит в Богородском округе компания «Белпанель». О ходе работ рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Комплекс общей площадью 1 600 квадратных метров состоит из инженерно-технического центра и зон складирования комплектующих и готовой продукции.
«В настоящее время на объекте уже приступили устройству инженерных систем и благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируют этим летом. За смену на предприятии будут выпускать до 50 единиц изделий, а грузооборот склада рассчитан на три тысячи тонн продукции в год.
Компания «Белпанель» выпускает металлические фасадные элементы и сендвич-панели.