В Богородском округе запустят производство металлических конструкций

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Комплекс по производству металлоконструкций строит в Богородском округе компания «Белпанель». О ходе работ рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области



Комплекс общей площадью 1 600 квадратных метров состоит из инженерно-технического центра и зон складирования комплектующих и готовой продукции.

«В настоящее время на объекте уже приступили устройству инженерных систем и благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Завершить строительство планируют этим летом. За смену на предприятии будут выпускать до 50 единиц изделий, а грузооборот склада рассчитан на три тысячи тонн продукции в год.

Компания «Белпанель» выпускает металлические фасадные элементы и сендвич-панели.
Лев Каштанов

