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Для школьников Подмосковья откроют более 2000 новых кружков

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше двух тысяч новых кружков разных направлений откроют для школьников Московской области в новом учебном году. Общее число внеурочных программ составит 38 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.



Две трети новых кружков будут относиться к естественнонаучному и техническому профилям.

«Появятся дополнительные курсы по управлению беспилотниками и искусственному интеллекту. Сегодня это очень востребовано ребятами и наиболее актуально для рынка труда. Активно развиваются также робототехника, 3D-моделирование и программирование на Python», — сказала вице-премьер Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что в естественнонаучной сфере акцент делается на практико-ориентированные занятия по биохимии и агроэкологии.
Лев Каштанов

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