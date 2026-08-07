Для школьников Подмосковья откроют более 2000 новых кружков

07 августа 2026, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше двух тысяч новых кружков разных направлений откроют для школьников Московской области в новом учебном году. Общее число внеурочных программ составит 38 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Две трети новых кружков будут относиться к естественнонаучному и техническому профилям.





«Появятся дополнительные курсы по управлению беспилотниками и искусственному интеллекту. Сегодня это очень востребовано ребятами и наиболее актуально для рынка труда. Активно развиваются также робототехника, 3D-моделирование и программирование на Python», — сказала вице-премьер Подмосковья Людмила Болатаева.