В обновлённом лицее в Ступине приступили к сборке новой мебели

07 августа 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта ступинского лицея №1, расположенного на улице Чайковского, превысила 93%. Сейчас в здании собирают и расставляют новую мебель. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В настоящее время, помимо сборки и расстановки мебели, в здании общей площадью более 3 300 квадратных метров завершают монтаж инженерных коммуникаций и чистовую отделку, а на прилегающей территории проводят благоустройство. На площадке заняты 85 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.