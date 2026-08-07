В обновлённом лицее в Ступине приступили к сборке новой мебели
Готовность капитального ремонта ступинского лицея №1, расположенного на улице Чайковского, превысила 93%. Сейчас в здании собирают и расставляют новую мебель. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время, помимо сборки и расстановки мебели, в здании общей площадью более 3 300 квадратных метров завершают монтаж инженерных коммуникаций и чистовую отделку, а на прилегающей территории проводят благоустройство. На площадке заняты 85 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Лицей должны сдать в эксплуатацию до начала учебного года.