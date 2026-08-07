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На экологическом празднике в Красногорске собрали 100 кг вторсырья

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Экологический праздник устроили для жителей ЖК «Большое Путилково» в округе Красногорск. В рамках мероприятия удалось собрать около 100 килограммов вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Сортировать принесённое жильцами вторсырьё помогали волонтёры.

«В организованном на празднике пункте приёма брали ПЭТ-бутылки различных видов, пакеты, макулатуру, включая газеты и разные виды картона, тетрапак, чёрный металл и алюминий, композитные материалы, консервные банки и неисправные электроприборы», — говорится в сообщении.
Кроме того, для участников провели танцевальный флешмоб, тренировку и организовали ярмарку мастеров. Всех желающих угощали сладкой ватой.
Лев Каштанов

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