На экологическом празднике в Красногорске собрали 100 кг вторсырья
Экологический праздник устроили для жителей ЖК «Большое Путилково» в округе Красногорск. В рамках мероприятия удалось собрать около 100 килограммов вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Сортировать принесённое жильцами вторсырьё помогали волонтёры.
«В организованном на празднике пункте приёма брали ПЭТ-бутылки различных видов, пакеты, макулатуру, включая газеты и разные виды картона, тетрапак, чёрный металл и алюминий, композитные материалы, консервные банки и неисправные электроприборы», — говорится в сообщении.Кроме того, для участников провели танцевальный флешмоб, тренировку и организовали ярмарку мастеров. Всех желающих угощали сладкой ватой.