В Подмосковье с начала лета провели техобслуживание 20 гидрантов

07 августа 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

20 плановых и оперативных мероприятий по техническому обслуживанию пожарных гидрантов провели в Подмосковье сотрудники Мособлводоканала в июне и июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Техобслуживание включало ремонт и замену изношенного оборудования.



