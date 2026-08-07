В Подмосковье с начала лета провели техобслуживание 20 гидрантов
20 плановых и оперативных мероприятий по техническому обслуживанию пожарных гидрантов провели в Подмосковье сотрудники Мособлводоканала в июне и июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Техобслуживание включало ремонт и замену изношенного оборудования.
При выявлении любых неисправностей проводится ремонт или полная замена узла.«В список работ входит оценка состояния люка колодца и крышки гидранта, удаление из шахты воды и посторонних предметов, проверка плавности хода штока, давления в системе и герметичности элементов — чтобы не было утечек питьевой воды», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новые очистные сооружения в Сергиево-Посадском округе запустят в 2027 году.