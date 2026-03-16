Для школьников Подмосковья проведут экскурсии по предприятиям ЖКХ
Серию экскурсий для школьников на предприятия коммунального хозяйства подготовили в Московской области в рамках акция «Первые за чистое Подмосковье», которая стартовала 16 марта и завершится 27 числа. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Акция носит профориентационный характер. Школьников будут знакомить с работой разных специалистов сферы коммунального хозяйства, включая слесарей, водителей и дворников.
«Школьникам также покажут, как к работе готовят специальную технику и как её используют в наведении чистоты и порядка на улицах области», — говорится в сообщении.Предполагается, что акция повысит уровень экологической культуры ребят, расширит их кругозор и поможет с определиться с выбором будущей специальности.