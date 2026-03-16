Для школьников Подмосковья проведут экскурсии по предприятиям ЖКХ

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Серию экскурсий для школьников на предприятия коммунального хозяйства подготовили в Московской области в рамках акция «Первые за чистое Подмосковье», которая стартовала 16 марта и завершится 27 числа. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.



Акция носит профориентационный характер. Школьников будут знакомить с работой разных специалистов сферы коммунального хозяйства, включая слесарей, водителей и дворников.

«Школьникам также покажут, как к работе готовят специальную технику и как её используют в наведении чистоты и порядка на улицах области», — говорится в сообщении.
Предполагается, что акция повысит уровень экологической культуры ребят, расширит их кругозор и поможет с определиться с выбором будущей специальности.
Лев Каштанов

