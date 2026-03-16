В Чехове спасатели достали из подвала собаку, просидевшую там трое суток

16 марта 2026, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Подмосковные спасатели пришли на выручку собаке, которая трое суток провела в подземной ловушке. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл в селе Троицкое муниципального округа Чехов. В подвал заброшенной многоэтажки угодила дворняга и не смогла выбраться из западни. Местные жители безуспешно пытались помочь ей, но были вынуждены позвонить специалистам.

«На вызов приехали работники двух частей Мособлпожспаса. Они обнаружили животное в подвальном помещении на глубине двух метров. Спасатели спустились по лестнице, обвязали собаку верёвкой и подняли на поверхность. Оказавшись на воле, дворняга побежала по своим делам», – рассказали в пресс-службе.