В Чехове спасатели достали из подвала собаку, просидевшую там трое суток
Подмосковные спасатели пришли на выручку собаке, которая трое суток провела в подземной ловушке. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в селе Троицкое муниципального округа Чехов. В подвал заброшенной многоэтажки угодила дворняга и не смогла выбраться из западни. Местные жители безуспешно пытались помочь ей, но были вынуждены позвонить специалистам.
«На вызов приехали работники двух частей Мособлпожспаса. Они обнаружили животное в подвальном помещении на глубине двух метров. Спасатели спустились по лестнице, обвязали собаку верёвкой и подняли на поверхность. Оказавшись на воле, дворняга побежала по своим делам», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что полпути она остановилась и посмотрела вслед спасателям, словно поблагодарив их.