Депутаты Пушкинского округа навестили переселенцев из аварийного жилья

16 марта 2026, 16:59

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Людей, переехавших из аварийного жилья в новый дом на улице Краснофлотская в Красноармейске, навестили члены Совета депутатов Пушкинского округа Анна Дунаева и Михаил Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В новостройке на Краснофлотской администрация купила жильё для 281 семьи переселенцев из ветхих домов.





«Переселение жителей из аварийного жилья — задача, которую перед нами ставит президент. Мы не только предоставляем комфортное и безопасное жильё, но и ведём комплексное сопровождение всего процесса», — сказал глава округа Максим Красноцветов.