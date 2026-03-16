Депутаты Пушкинского округа навестили переселенцев из аварийного жилья
Людей, переехавших из аварийного жилья в новый дом на улице Краснофлотская в Красноармейске, навестили члены Совета депутатов Пушкинского округа Анна Дунаева и Михаил Сухарев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В новостройке на Краснофлотской администрация купила жильё для 281 семьи переселенцев из ветхих домов.
«Переселение жителей из аварийного жилья — задача, которую перед нами ставит президент. Мы не только предоставляем комфортное и безопасное жильё, но и ведём комплексное сопровождение всего процесса», — сказал глава округа Максим Красноцветов.За последние пять лет в муниципалитете в новое жильё из аварийных домов переехали более четырёх тысяч человек. А в текущем году новоселье ждёт ещё около 180 переселенцев.