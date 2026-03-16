В подмосковных госветклиниках за месяц привили свыше 18 000 питомцев

16 марта 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В государственных ветеринарных клиниках Московской области за месяц вакцинировали около 18 800 домашних животных. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





Там напомнили, что регулярные прививки защищают питомцев от опасных инфекций и являются одной из главных мер профилактики заболеваний.

«Прививки получили более 8 500 кошек и 10 200 собак. В основном проводится вакцинация против бешенства. Это смертельное вирусное заболевание передаётся не только между животными, но и человеку. Делать прививку питомцу нужно каждый год. В госветклиниках Подмосковья вакцинацию против бешенства проводят бесплатно отечественным препаратом «Рабикан». Доступны также другие вакцины», – отметили в ведомстве.