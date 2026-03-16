В подмосковных госветклиниках за месяц привили свыше 18 000 питомцев
В государственных ветеринарных клиниках Московской области за месяц вакцинировали около 18 800 домашних животных. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Там напомнили, что регулярные прививки защищают питомцев от опасных инфекций и являются одной из главных мер профилактики заболеваний.
«Прививки получили более 8 500 кошек и 10 200 собак. В основном проводится вакцинация против бешенства. Это смертельное вирусное заболевание передаётся не только между животными, но и человеку. Делать прививку питомцу нужно каждый год. В госветклиниках Подмосковья вакцинацию против бешенства проводят бесплатно отечественным препаратом «Рабикан». Доступны также другие вакцины», – отметили в ведомстве.Хозяева могут защитить питомцев и от других инфекций. Так, кошек вакцинируют от панлейкопении, калицивирусной и герпесвирусной инфекций, ринотрахеита, хламидиоза и дерматомикозов.
Для собак предназначены вакцины против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций, инфекционного гепатита, парагриппа и лептоспироза.
Как отмечают ветеринары, с началом дачного сезона и активных прогулок вакцинация домашних животных становится особенно актуальной.
В Московской области работают более 80 государственных ветеринарных учреждений. Узнать адрес ближайшей клиники и контактные данные владельцы питомцев могут на интерактивном портале «Мой АПК». А вскоре в парках региона вновь откроют мобильные ветеринарные пункты.