Для школьников Подмосковья провели более 700 уроков по ж/д безопасности

24 февраля 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 700 открытых интерактивных уроков по безопасности на железной дороге организовали для школьников Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Уроки проводят сотрудники областного Минтранса, РЖД, ЦППК, транспортной полиции и окружных администраций.





«Ребятам рассказывают о базовых правилах безопасности на железнодорожных платформах и при переходе путей, объясняют почему зацепинг смертельно опасен ,а также отвечают на возникающие вопросы», — говорится в сообщении.