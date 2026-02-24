Для школьников Подмосковья провели более 700 уроков по ж/д безопасности
Свыше 700 открытых интерактивных уроков по безопасности на железной дороге организовали для школьников Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Уроки проводят сотрудники областного Минтранса, РЖД, ЦППК, транспортной полиции и окружных администраций.
«Ребятам рассказывают о базовых правилах безопасности на железнодорожных платформах и при переходе путей, объясняют почему зацепинг смертельно опасен ,а также отвечают на возникающие вопросы», — говорится в сообщении.В министерстве отметил, что родителям также следует напоминать детям о том, как вести себя на железной дороге. Например, что не стоит отвлекаться на гаджеты, слушать музыку в наушниках и пр.