В Костроме ребенок скатился с горки и упал в канализационный люк

24 февраля 2026, 15:32

В Костроме возбуждено уголовное дело после инцидента на детской горке, где пятилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.