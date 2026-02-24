В Костроме ребенок скатился с горки и упал в канализационный люк
В Костроме возбуждено уголовное дело после инцидента на детской горке, где пятилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По информации ведомства, мальчик катался с горки на тюбинге и во время спуска съехал в сторону открытого колодца. Ребенок упал в люк, однако сумел повиснуть внутри, благодаря чему находившиеся рядом очевидцы быстро вытащили его наружу.
Медицинская помощь малышу не потребовалась — серьезных травм он не получил. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и лица, ответственные за содержание территории.
Читайте также: