В Дубне определилась команда-победитель школьного шахматного турнира

24 февраля 2026, 14:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Городской этап турнира по шахматам, проходящего в рамках Единой школьной лиги, завершился в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В финале приняли участие шесть сильнейших команд, представляющих лицей №6, гимназии №3 и №11, физмат лицей им. Кадышевского и школы №1 и №9.





«Финал проводился по круговой системе. В результате победу одержали ученики физмат лицея им. Кадышевского», — говорится в сообщении.