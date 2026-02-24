В Дубне определилась команда-победитель школьного шахматного турнира
Городской этап турнира по шахматам, проходящего в рамках Единой школьной лиги, завершился в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В финале приняли участие шесть сильнейших команд, представляющих лицей №6, гимназии №3 и №11, физмат лицей им. Кадышевского и школы №1 и №9.
«Финал проводился по круговой системе. В результате победу одержали ученики физмат лицея им. Кадышевского», — говорится в сообщении.Впереди у юных шахматистов игры в рамках северного дивизиона. Они состоятся в апреле. Участниками зонального этапа станут 12 команд.
Отмечается, что в прошлом году ребята из физмат лицея им. Кадышевского заняли второе место в Московской области. В этом году они чувствуют в себе силы побороться за победу.