Для школьников Подмосковья провели урок по электробезопасности
Урок, посвящённый безопасности при обращении с электричеством, провели для школьников Химок и Электростали сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Занятия организовали для шестиклассников химкинского лицея №7 имени Д.П. Уланова и учеников пятых-седьмых классов электростальской школы №11.
«Ребятам рассказали, чем опасно неправильное обращение с электрическими бытовыми приборами, а также предупредили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать рядом с трансформаторными подстанциями и ЛЭП», — говорится в сообщении.Кроме того, школьники узнали, что делать, если заметили обрыв высоковольтной линии или открытую дверь электроустановки, и какие меры необходимо предпринять при поражении током.