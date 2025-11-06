В подмосковной Лобне приступили к укладке асфальта на улице Гагарина
В Лобне продолжают ремонтировать улицу Гагарина. На объекте завершили устройство полотна, строители уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Реализация проекта позволит вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки будут направлены через Северный обход без заезда на улицу Батарейную и Букинское шоссе. Это решение улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни.
«Здесь продолжается монтаж бортового камня и устройство тротуаров. Параллельно ведутся работы по монтажу дождевой канализации и устройству коммуникаций. Открыть движение по новой двухполосной дороге длиной 1,5 км планируем до конца года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.Строительная готовность объекта превысила 76%.