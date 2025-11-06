В подмосковной Лобне приступили к укладке асфальта на улице Гагарина

06 ноября 2025, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Лобне продолжают ремонтировать улицу Гагарина. На объекте завершили устройство полотна, строители уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Реализация проекта позволит вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки будут направлены через Северный обход без заезда на улицу Батарейную и Букинское шоссе. Это решение улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни.





«Здесь продолжается монтаж бортового камня и устройство тротуаров. Параллельно ведутся работы по монтажу дождевой канализации и устройству коммуникаций. Открыть движение по новой двухполосной дороге длиной 1,5 км планируем до конца года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.