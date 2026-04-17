Капремонт можайской школы «Созвездие Вента» завершили наполовину

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу «Созвездие Вента», расположенную в деревне Мокрое Можайского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Ремонт ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас на объекте завершили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы. На площадке заняты более 50 человек», — говорится в сообщении.
Здание школы построили 57 лет назад. Теперь здесь обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и вентиляции, установят новую сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию.

Работы должны завершить до 1 сентября.
Лев Каштанов

