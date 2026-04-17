Капремонт можайской школы «Созвездие Вента» завершили наполовину

17 апреля 2026, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу «Созвездие Вента», расположенную в деревне Мокрое Можайского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте завершили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы. На площадке заняты более 50 человек», — говорится в сообщении.