Капремонт можайской школы «Созвездие Вента» завершили наполовину
Школу «Созвездие Вента», расположенную в деревне Мокрое Можайского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте завершили демонтаж и проводят общестроительные и отделочные работы. На площадке заняты более 50 человек», — говорится в сообщении.Здание школы построили 57 лет назад. Теперь здесь обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и вентиляции, установят новую сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию.
Работы должны завершить до 1 сентября.