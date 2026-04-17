В селе Мамонтово приступили к ремонту кровли в ДК
Первый этап ремонта кровли начался в Доме культуры в селе Мамонтово Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ контролирует руководительница учреждения Виктория Сарафанова.
«Отрадно, когда наши чаяния находят поддержку у руководства. Это позволяет оперативно решать вопросы содержания ДК», — отметила Сарафанова.Сейчас на крыше демонтируют повреждённые снегоудержатели и проводят мелкий ремонт повреждений. А летом на кровле установят новые элементы конструкции взамен утративших функциональность.
Вышки для проведения ремонта предоставила муниципальное бюджетное учреждение «Благосфера».
