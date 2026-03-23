Сквер «Блюдечко» в Коломне откроют до конца весны
Сквер «Блюдечко» в Коломне благоустраивают. Работы начались летом 2025 года. Открыть обновлённое общественное пространство для посетителей должны до конца этой весны, а завершить все работы — до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
В настоящее время в сквере проложили часть пешеходных дорожек и лестницы к конькобежному центру.
«На объекте также построили амфитеатр и лестницу к смотровой площадке, установили стальные перила и провели облицовку мрамором», — говорится в сообщении.Кроме того, в проект входит установка скамеек, урн, беседок, качелей и павильонов. На верхней террасе высадят фруктовые деревья, а внизу засеют луга с влаголюбивыми цветами и травами. На дорожках установят освещение.