На МЖД перед паводком обследовали гидротехнические сооружения

23 марта 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На Московской железной дороге завершили обследование 4200 малых мостов и водопропускных труб, а также 33 плотин, расположенных в верховьях рек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.





Эту работу провели для бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка. Сейчас состояние железнодорожного пути, гидротехнических сооружений и участков со сложными геологическими условиями контролируют непрерывно.

«На 62 водомерных постах в бассейнах крупных рек замеры проводят дважды в день. Организовано 12 мест постоянного наблюдения за участками вблизи водоёмов. Локомотивные бригады прошли инструктаж по прохождению таких мест в условиях паводка. Полотно также обследуют с помощью систем видеоконтроля, установленных на путевых мобильных диагностических комплексах», – рассказали в министерстве.