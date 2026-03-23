На МЖД перед паводком обследовали гидротехнические сооружения
На Московской железной дороге завершили обследование 4200 малых мостов и водопропускных труб, а также 33 плотин, расположенных в верховьях рек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.
Эту работу провели для бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка. Сейчас состояние железнодорожного пути, гидротехнических сооружений и участков со сложными геологическими условиями контролируют непрерывно.
«На 62 водомерных постах в бассейнах крупных рек замеры проводят дважды в день. Организовано 12 мест постоянного наблюдения за участками вблизи водоёмов. Локомотивные бригады прошли инструктаж по прохождению таких мест в условиях паводка. Полотно также обследуют с помощью систем видеоконтроля, установленных на путевых мобильных диагностических комплексах», – рассказали в министерстве.Чтобы исключить подтопление инфраструктуры и устройств, железнодорожники очистили от снега и льда 3900 километров кюветов и более 3400 километров водоотводных канав.
Для предупреждения размывов пути и оперативной ликвидации последствий паводка создан запас материалов и инструментов. Помимо этого, на Московской железной дороге сформировали 23 противоразмывных поезда.
Ранее сообщалось, что в этом году в Московской области из-за большого количества выпавшего снега уровень половодья ожидается выше нормы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил задачу уделить особое внимание самым проблемным населённым пунктам.